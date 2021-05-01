Поліція склала адмінпротокол на учасника маршу на честь дивізії СС «Галичина». Кажуть, він використав нацистське вітання

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Facebook / ВГО «Сокіл»

Поліція склала адмінпротокол щодо учасника маршу у Києві до річниці створення дивізії СС «Галичина». Правоохоронці заявляють, що він використав заборонене нацистське вітання.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У відомстві уточнюють, що після акції знайшли в інтернеті матеріали, які свідчать, що учасник маршу використав заборонене нацистське вітання. Правоохоронці встановили, що це зробив 36-річний житель Київської області.

На нього склали адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство). Матеріали будуть скеровані до суду для подальшого ухвалення рішення.

Крім того, повідомили у поліції, слідчі також розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Зазначимо, після маршу нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабінович заявив, що подав у поліцію депутатське звернення щодо блогера Володимира Кошовенка, пише«Громадське». Той під час заходу нібито віддавав нацистський салют, сам блогер це заперечував.

Разом з тим, у поліції не уточнюють, чи складений протокол стосується саме Кошовенка.