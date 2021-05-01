Поліція склала адмінпротокол на учасника маршу на честь дивізії СС «Галичина». Кажуть, він використав нацистське вітання
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Facebook / ВГО «Сокіл»
Поліція склала адмінпротокол щодо учасника маршу у Києві до річниці створення дивізії СС «Галичина». Правоохоронці заявляють, що він використав заборонене нацистське вітання.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
У відомстві уточнюють, що після акції знайшли в інтернеті матеріали, які свідчать, що учасник маршу використав заборонене нацистське вітання. Правоохоронці встановили, що це зробив 36-річний житель Київської області.
На нього склали адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство). Матеріали будуть скеровані до суду для подальшого ухвалення рішення.
Крім того, повідомили у поліції, слідчі також розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Зазначимо, після маршу нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабінович заявив, що подав у поліцію депутатське звернення щодо блогера Володимира Кошовенка, пише«Громадське». Той під час заходу нібито віддавав нацистський салют, сам блогер це заперечував.
Разом з тим, у поліції не уточнюють, чи складений протокол стосується саме Кошовенка.
- 28 квітня в центрі Києва пройшов марш вишиванок у річницю створення дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала у Другій світовій війні у складі Ваффен-СС нацистської Німеччини.
- Марш організували націоналістичні організації «Суспільство майбутнього», «Правий сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранів дивізії «Галичина», Союз ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor та інші. У ньому взяли участь кілька сотень людей.
- Проведення маршу засудили Офіс президента, Міністерство закордонних справ, низка народних депутатів, глава Інституту національної пам’яті, посол Німеччини в Україні та інші.