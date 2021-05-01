Глава МОЗ прогнозує нове зростання захворюваності на коронавірус — через три тижні після свят

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«Бабель»

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після Великодніх і травневих свят.

Про це він заявив в ефірі «Україна 24».

«Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні — через 3—4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо дійти — залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як святкуватимуть Великдень. Тоді уже ми зможемо сказати, що далі прогнозуємо», — розповів Степанов.

Водночас, він зазначив, що МОЗ не очікує такого сильного спалаху захворюваності, який тривав від лютого.