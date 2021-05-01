ВООЗ схвалила пʼяту вакцину від коронавірусу

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Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) внесла американську вакцину від коронавірусу Modernа у список рекомендованих для екстреного використання — це пришвидшить її постачання у рамках програми COVAX.

Про це йдеться у заяві організації.

ВООЗ рекомендувала використання препарату для людей від 18 років і старше, його ефективність склала 94,1%. Раніше компанія заявляла, що антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі людини через 6 місяців після введення вакцини. Окремо компанія запевнила, що випадки тромбозу венозного синусу головного мозку (CVST) у людей не пов’язані з уведенням цієї вакцини.

Це пʼята вакцина, яка отримала схвалення організації. Раніше ВООЗ дозволила використовувати вакцини від Pfizer-BioNTech, Janssen (належить корпорації Johnson & Johnson) і два варіанти препарату від AstraZeneca (індійська та південнокорейська).

У США застосування вакцини від Moderna дозволили 16 грудня, кілька днів по тому — у Євросоюзі. Компанія також уклала контракти на поставку препарату з Великою Британією, Канадою, Японією, Південною Кореєю, Швейцарією, Ізраїлем і низкою інших країн.