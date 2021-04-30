У США 100 мільйонів дорослих повністю вакцинувалися від коронавірусу

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У США станом на 30 квітня 100 мільйонів дорослих повністю вакциновані від коронавірусу — тобто отримали дві дози препарату. Про це заявили в Білому домі, цитує Голос Америки.

До цього числа входять ті, хто отримав обидві дози вакцини Pfizer, Moderna або однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Зазначимо, що в Україні цей показник — 130 людей.

«Сто мільйонів американців відчули полегшення та впевненість від усвідомлення того, що після довгого і важкого року вони захистились від пандемії», — оголосив директор Білого дому з питань стримування коронавірусу Джефф Зієнтс.

Він зазначив, що вакцинація захищає не лише того, хто отримав щеплення, але й тих, з ким він спілкується. Також люди, які отримали вакцину, можуть безпечно без маски контактувати з іншими людьми (крім перебування в багатолюдних закритих приміщеннях).

Зазначимо, що у США на тлі масової вакцинації міста та штати скасовують коронавірусні обмеження. Так, наприклад, Нью-Йорк планує повністю відкритисz з 1 липня, а штат Техас оголосив про зняття коронавірусних обмежень і скасував обовʼязкове носіння масок. Влада штатів Міссісіпі, Мічиган та Луїзіана оголосила про послаблення деяких коронавірусних обмежень.