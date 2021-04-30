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КМДА опублікувала перелік обмежень, які діятимуть у Києві з 1 травня

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Чузавков Сергій / УНІАН

Із суботи, 1 травня, у Києві послаблюють карантин, будуть діяти обмеження «помаранчевої» зони — відновить роботу у звичайному режим громадський транспорт, почнуть працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. А 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, садочках і вишах.

Водночас Київська міська державна адміністрація опублікувала перелік заборон, які діятимуть з 1 травня:

Нагадаємо, що Державна комісія з надзвичайних ситуацій перевела столицю з 1 травня в «жовту» зону, однак мер Києва Віталій Кличко заявив, що будуть діяти обмеження «помаранчевої» зони.