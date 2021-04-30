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Росія у відповідь на санкції ЄС заборонила вʼїзд главі Європарламенту

Автор:
Вікторія Мартинюк
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International Journalism Festival / Flickr

Росія ввела санкції проти восьми європейських високопосадовців — їм заборонять вʼїзд на територію Росії. До списку, зокрема, потрапив глава Європейського парламенту Девід Сассолі.

Про це повідомили у пресслужбі російського Міністерства закордонних справ.

До списку, крім Сассолі, також увійшли:

У МЗС уточнили, що санкції ввели у відповідь на дії ЄС, який запровадив обмежувальні заходи стосовно шести росіян 2 і 22 березня цього року.

«Подібні дії Євросоюзу не залишають сумнівів, що їхня справжня мета — будь-якою ціною стримати розвиток нашої країни», — вважають у російському відомстві.

На думку МЗС, Євросоюз робить такі кроки «відкрито та навмисно», з відома і «при заохоченні» США, які «не приховують зацікавленості в повторному перетворенні Європи на арену гострої геополітичної конфронтації».