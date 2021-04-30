Катастрофа Ан-26: підозру оголосили ще трьом службовцям, а командувачу ВПС додали нове обвинувачення

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Марієнко Андрій / УНІАН

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил оголосила підозру ще трьом військовим службовим особам у справі про катастрофу літака Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області. 25 вересня 2020 року внаслідок катастрофи повітряного судна загинуло 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Заступник командира військової частини А4104 з льотної підготовки та ще один заступник командира підозрюються у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу).

Олександру Турінському, депутату Харківської обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби.

Усім їм вручені також клопотання про обрання запобіжних заходів. Сторона обвинувачення у суді проситиме про застосування до них домашнього арешту.

Крім того, на підставі додатково зібраних доказів та експертиз командувачу Повітряних сил Збройних сил Сергію Дроздову, колишньому командиру військової частини А4104 Вʼячеславу Глазунову та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі «Чугуїв» Олександру Жуку повідомили про нову підозру у тому, що вони не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямках.