Дружина екссудді Чауса звернулася до Зеленського. Вона вважає, що її чоловіка утримують спецслужби

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Дружина українського колишнього судді Миколи Чауса, якого у Молдові, ймовірно, викрали 3 квітня, звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського. Вона закликали главу держави втрутитися у пошуки її чоловіка.

Про це повідомляє «Громадське», в розпорядженні якого є копія її листа.

«Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ», — заявила Світлана Чаус.

На її думку, чоловіка утримують спецслужби, і вона разом з адвокатами робитиме все можливе, щоб повернути екссуддю. Крім того, наголосила, що у випадку ігнорування Зеленським її заяви, звертатиметься в міжнародні інстанції.

«Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим», — наголосила жінка.

Адвокат екссудді Олександр Вишневий зазначив, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса, хоча вони зверталися з відповідними заявами.

У НАБУ повідомляють, що процедура екстрадиції Чауса з Молдови офіційно триває. «Статус судді в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, не змінився. Триває екстрадиційна процедура. Офіційна інформація, що ця особа в Україні, до НАБУ не надходила», — повідомили у пресслужбі бюро в коментарі «Українській правді».