Дружина екссудді Чауса звернулася до Зеленського. Вона вважає, що її чоловіка утримують спецслужби
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Дружина українського колишнього судді Миколи Чауса, якого у Молдові, ймовірно, викрали 3 квітня, звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського. Вона закликали главу держави втрутитися у пошуки її чоловіка.
Про це повідомляє «Громадське», в розпорядженні якого є копія її листа.
«Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ», — заявила Світлана Чаус.
На її думку, чоловіка утримують спецслужби, і вона разом з адвокатами робитиме все можливе, щоб повернути екссуддю. Крім того, наголосила, що у випадку ігнорування Зеленським її заяви, звертатиметься в міжнародні інстанції.
«Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим», — наголосила жінка.
Адвокат екссудді Олександр Вишневий зазначив, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса, хоча вони зверталися з відповідними заявами.
У НАБУ повідомляють, що процедура екстрадиції Чауса з Молдови офіційно триває. «Статус судді в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, не змінився. Триває екстрадиційна процедура. Офіційна інформація, що ця особа в Україні, до НАБУ не надходила», — повідомили у пресслужбі бюро в коментарі «Українській правді».
- 3 квітня адвокати Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, його викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар $150 тисяч готівкою, з яких $80 тисяч сховав у дволітровій банці. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.