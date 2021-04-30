В ОП підтвердили звільнення Мендель з посади прессекретаря Зеленського. Надалі вона працюватиме з іноземними ЗМІ
- Автори:
- Оксана Коваленко, Вікторія Мартинюк
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Соколовська Інна / УНІАН
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив звільнення Юлії Мендель з посади речниці глави держави.
Про це він заявив у коментарі «Бабелю».
Подоляк зазначив, що Мендель поки продовжує виконувати обов’язки речниці — «тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи ОП».
Після чого, за його словами, вона зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ та «буде ефективною» як радник з міжнародних комунікацій.
«Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, в звʼязку з чим Мендель зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ. Сьогодні комунікації ініціатив президента для зовнішніх споживачів потребують суттєвого посилення. Юлія Володимирівна має відмінні звʼязки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена», — розповів Подоляк.
- Нагадаємо, Мендель стала прессекретарем Зеленського незабаром після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico.
- У 2019 році Мендель відштовхнула журналіста «Радіо Свобода» Сергія Андрушка, коли той намагався поставити запитання тодішньому главі Офісу президента Андрію Богдану. Багато журналістів обурилися цим вчинком. Зокрема, група журналістів «Ініціатива 34» після цього закликала Зеленського звільнити Мендель через непрофесійну поведінку стосовно журналістів.
- Мендель з 15 березня 2021 року долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою».