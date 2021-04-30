В ОП підтвердили звільнення Мендель з посади прессекретаря Зеленського. Надалі вона працюватиме з іноземними ЗМІ

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Соколовська Інна / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив звільнення Юлії Мендель з посади речниці глави держави.

Про це він заявив у коментарі «Бабелю».

Подоляк зазначив, що Мендель поки продовжує виконувати обов’язки речниці — «тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи ОП».

Після чого, за його словами, вона зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ та «буде ефективною» як радник з міжнародних комунікацій.

«Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, в звʼязку з чим Мендель зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ. Сьогодні комунікації ініціатив президента для зовнішніх споживачів потребують суттєвого посилення. Юлія Володимирівна має відмінні звʼязки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена», — розповів Подоляк.