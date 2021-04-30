Джерела: Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського
- Автори:
- Марія Жартовська, Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Соколовська Інна / УНІАН
Юлія Мендель піде з посади прессекретаря президента Володимира Зеленського, яку вона займає майже два роки. Про це повідомили джерела «Бабеля» в Офісі глави держави.
Хто саме займе цю посаду — поки невідомо. Джерела уточнили, що Мендель сама написала заяву про звільнення.
«Бабель» намагається взяти коментар у Юлії Мендель і опублікує його, щойно отримає.
- Нагадаємо, Мендель стала прессекретарем Зеленського незабаром після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico.
- У 2019 році Мендель відштовхнула журналіста «Радіо Свобода» Сергія Андрушка, коли той намагався поставити запитання тодішньому главі Офісу президента Андрію Богдану. Багато журналістів обурилися цим вчинком. Зокрема, група журналістів «Ініціатива 34» після цього закликала Зеленського звільнити Мендель через непрофесійну поведінку стосовно журналістів.
- Мендель з 15 березня 2021 року долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою».