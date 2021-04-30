США припиняють видавати візи в Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Посольство США у Росії заявило, що припиняє видачу усіх типів віз, окрім дипломатичних. Це пов’язано з висилкою дипломатів з обох країн.
Про це пише пресслужба посольства.
«Дії уряду Росії змусили нас скоротити штат співробітників на 75%», — зазначили там.
Опрацювання всіх заявок на візи припинять із 12 травня. Також у посольстві зазначили, що можуть бути проблеми і для американських громадян у Росії з різних питань, зокрема переоформлення паспорту або видачі свідоцтва про народження.
У США закликають своїх громадян, які вирішили залишитися в Росії з простроченою візою, до 15 червня повернутися до Штатів. Або їм доведеться самостійно займатися оформленням документів для легального перебування в РФ.
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