Суддя Царевич оприлюднила декларацію за 2020 рік. Нічого не заробила, але двічі отримала по 100 тисяч гривень як подарунок

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Прокопенко Олександр / POOL

Суддя Оксана Царевич, яка після рішення Верховного суду від 17 березня повернулася на роботу в Печерський райсуд Києва, оприлюднила свою декларацію за 2020 рік.

Ці дані розміщені на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Царевич вказала, що торік нічого не заробила, але отримала два грошові подарунки по 100 тисяч гривень від, імовірно, родичів — Царевич Наталії Ігорівни та Царевич Марії Іванівни.

Суддя задекларувала квартиру в Києві площею 63,3 кв. м придбану у 2012 році, а також автомобіль Kia Rio 2016 року випуску і придбаний у тому ж році.

Нагадаємо, 17 березня Верховний суд скасував указ президента від 29 вересня 2016 року про звільнення Царевич з посади судді Печерського суду через порушення присяги. У 2014 році вона позбавила водійських посвідчень чотирьох учасників автопробігу в «Межигірʼя» — резиденцію Віктора Януковича.

Хто така Оксана Царевич?

Оксану Царевич звинувачували в тому, що взимку 2014 року вона винесла неправосудні рішення: забрала права у чотирьох учасників автопробігу в «Межигірʼя» — резиденцію Віктора Януковича. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко — одна з чотирьох постраждалих від дій Царевич. Оксана та інші потерпілі разом з адвокатом Романом Маселком протягом шести з половиною років намагалися домогтися обвинувального вироку для судді Царевич.

Проте в червні 2020 року Шевченківський суд Києва визнав Царевич невинуватою — через нібито відсутність доказів. Суд тривав чотири роки. Наразі Апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на рішення Шевченківського суду.