«Схеми»: Нардеп СН і глава бюджетного комітету Арістов під час локдауну кілька разів відвідував ресторан

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УНІАН

Народний депутат від «Слуги народу» і голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов під час локдауну в Києві щонайменше три рази відвідував столичний ресторан «Адріатік». Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Спершу автомобіль, яким користується Арістов, знімальна група помітила біля ресторану «Адріатік» у центрі Києва 8 квітня (у цей період у столиці вже діяв локдаун, який дозволяє ресторанам працювати тільки навинос чи на доставку). У вікні ресторану журналісти побачили кухаря, який працював на першому поверсі, й офіціанта, який пересувався між різними поверхами закладу з підносом із посудом. Вікна на третьому поверсі ресторану були зашторені, але там горіло світло.

За годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню — ним і виявився Арістов, з ним була група людей.

Менше ніж за тиждень, 12 квітня, журналісти знову зустріли біля ресторану «Адріатік» той же автомобіль депутата. І пізніше побачили самого Арістова, який так само, як і минулогого разу — через кухню, залишив ресторан. Утретє, 21 квітня, «Схеми» зафіксували, як він вийшов з того самого закладу у компанії Євгенії Дубінської — співзасновниці низки компаній, які спеціалізуються на наданні послуг житлово-комунального господарства.

Через кілька хвилин після цього візиту «Схеми» змогли напряму запитати Юрія Арістова, чи не порушив він, на його думку, карантинні обмеження. «Слуга народу» пояснив, що відвідував заклад, щоб «поспілкуватись із другом».

«У мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми — стосовно того бізнесу, яким я займався раніше», — сказав Арістов.

Нардеп заперечив, що порушував карантин. На уточнення «Схем», що депутата неодноразово помічали в закладі у компанії інших відвідувачів і що їх обслуговував персонал, Арістов зазначив, що йому «складно описувати не сьогоднішній день».