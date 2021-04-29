Глава МОЗ Степанов: У пʼятницю до України прибуде ще 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac

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УНІАН

У пʼятницю, 30 квітня, до України прибуде ще 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.

Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

У березні Україна отримала першу партію у 215 тисяч доз, а контракт загалом укладений на 1,9 мільйона.

Вводити цей препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%. Головні переваги цієї вакцини — не потребує особливих умов для зберігання та порівняно недорога. За 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.