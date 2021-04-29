Суд залишив екснардепа Семенченка під вартою

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Печерський райсуд Києва залишив під вартою без альтернативи внесення застави екснардепа та командира добровольчого батальйону «Донбас» Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення «приватної військової компанії».

Про це повідомив адвокат Владислав Добош у коментарі «Радіо Свобода».

«Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу. Ця стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд наразі не застосовує і не пом’якшує, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб», — заявив адвокат.

Він додав, що вказана ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 7 квітня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою Семенченка. Екснардеп заявив на суді, що не визнає себе винним. Він каже, що СБУ та інші правоохоронці від самого початку знали про його діяльність, яку слідство називає незаконною.