Нью-Йорк планує з 1 липня зняти всі антиковідні обмеження
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- Ангеліна Шеремет
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ahundt / Pixabay
Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо заявив, що місто повністю скасує карантинні обмеження і відкриється 1 липня 2021 року — майже через півтора року після закриття.
Про це він заявив під час етеру програми на каналі MSNBC «Ранковий Джо», повідомляє New York Post.
«Ми готові до відкриття магазинів, до відкриття підприємств, офісів, театрів у повному складі. «Велике Яблуко», нарешті, готове до відкриття, тому що на сьогоднішній день у Нью-Йорку вакциновано величезну кількість людей — 6,3 мільйона вакцинацій», — сказав де Блазіо.
За його словами, кількість вакцинованих людей буде продовжувати зростати, а зараз вже зменшилось число нових випадків, госпіталізацій і з кожним днем спостерігається поліпшення ситуації.
Де Блазіо зазначив, що зараз у міста основні показники щодо коронавірусу навіть нижче того рівня, який вони встановили.
«Тепер у нас є впевненість у тому, що ми зможемо зібратись усі воєдино і різними способами повернути життя туди, де воно було, де люди можуть насолоджуватися прекрасним. Це буде літо в Нью-Йорку. Ви знову побачите дивовижні заходи, культурні заходи. Я думаю, що люди будуть стікатися в Нью-Йорк, тому що вони хочуть знову жити», — наголосив мер міста.
Коли його запитали, чи оголосить про те саме губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, де Блазіо відповів, що федеральний уряд і уряд штату «завжди мали право голосу».
Нагадаємо, що 3 березня штат Техас оголосив про зняття коронавірусних обмежень і скасував обовʼязкове носіння масок — завдяки вакцинації і терапії антитілами. З 10 березня всі підприємства та установи знову працюють без жодних обмежень.
Окрім Техасу, стало відомо, що влада штатів Міссісіпі, Мічиган та Луїзіана оголосила про послаблення деяких коронавірусних обмежень.
- 14 грудня 2020 року в США стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих та померлих за час пандемії. Коронавірус вбив більше американців, ніж Друга світова війна.
- У середині березня президент США Джо Байден пообіцяв, що кожен дорослий американець зможе вакцинуватися від коронавірусу до 1 травня 2021 року.
- 21 квітня Байден оголосив, що у країні зробили 200 млн щеплень.