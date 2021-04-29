Ватикан готовий виступити посередником на зустрічі Зеленського і Путіна

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Ватикану наразі нічого не відомо про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним, але він може за необхідності виступити посередником.

Про це повідомляє La Reppublica, посилаючись на коментар дипломата Ватикану кардинала Леонарда Сандрі.

Видання пише, що Конгрегації східних церков невідомо про зустріч Зеленського і Путіна. Але, на думку Сандрі, посередництво Святого Престолу можливе лише в результаті роботи Мінської групи.

Водночас, додає видання, Сандрі стверджує, що Папа Франциск може долучитися, як «він вже зробив, щоб допомогти примиренню в інших випадках».

Нагадаємо, Зеленський напередодні наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».