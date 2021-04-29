ЄС звинуватив Росію та Китай у кампаніях із підриву довіри до західних вакцин

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Tim Reckmann / Flickr

Європейський Союз вважає, що Росія та Китай проводять цілеспрямовані кампанії із підриву довіри до західних вакцин від коронавірусу.

Про це йдеться у звіті ЄС.

Там зазначають, що обидві держави активно просувають у світі власні вакцини, але їхня «вакцинна дипломатія» супроводжується фейками та маніпуляціями. Для цього Китай та Росія використовують соцмережі та свої державні ЗМІ.

Зокрема, проросійські ЗМІ намагалися підірвати суспільну довіру до Європейського агентства з лікарських засобів, яке реєструє вакцини у ЄС. У Росії ставили під сумнів процедури та політичну неупередженість.

Також у Росії є й кілька наративів, які спрямовані на конкретні країни. Зокрема звинувачення України в «геноциді» через відмову купувати «Супутник V», критику Грузії за відмову купувати «Супутник V», та похвала білоруського уряду за боротьбу з коронавірусом та співпрацю у цьому з Москвою.

Водночас Китай намагається представити свої вакцини як «глобальне суспільне благо» і запевняє, що вони доступніші і стабільніші у поставках. Натомість західні вакцини там звинувачують в політизації процесу та створенні «вакцинного розриву».