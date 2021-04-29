В Україні виявили понад 11 тисяч нових заражених коронавірусом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В Україні за минулу добу, 28 квітня, коронавірусом заразилися 11 627 людей. Серед них 518 дітей та 259 медиків.
Про це у своєму Facebook повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Водночас понад 18 тисяч людей за добу одужали від хвороби, але 387 — померли внаслідок ускладнень.
Найбільше випадків за добу виявили у Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), Києві (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
Темпи вакцинації від коронавірусу значно виросли — за минулу добу вакцинували 70 тисяч людей. Загалом першу дозу вакцини отримали майже 630 тисяч людей, а обидві дози — 10.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 21 квітня Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року повинні зробити 47 млн щеплень.