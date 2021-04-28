Туреччина оголосила про закупівлю 50 мільйонів доз російської вакцини «Супутник V»

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Пресслужба уряду Казахстану

Міністр охорони здоровʼя Туреччини Фахреттін Коджа оголосив про підписання угоди на поставку до країни 50 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомляють телеканал NTV і Hurriyet Daily News.

Поставки здійснюватимуть партіями, перша очікується у травні.

Коджа заявив, що країна вирішила домовитися про вакцину, оскільки зараз йде остання стадія її схвалення турецьким регулятором. «Супутник V» затвердять для екстреного використання.

Зараз у країні вакцинують препаратами від Sinovac і Pfizer-BioNTech.