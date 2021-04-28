У Луганській області викрили групу терористів, які планували отруїти українських військових хлором
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
У Луганській області викрили терористичну групу, яка планувала розпорошити хлор у місці дислокації військових.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
За даними слідства, учасники групи збиралися розпорошити отруйну речовину у приміщеннях одного з об’єктів інженерної інфраструктури області, де тимчасово дислокується підрозділ ЗСУ.
Як зазначається, у двох учасників викритої групи вилучили засоби для збирання та передавання інформації щодо оборонної сфери України співробітнику так званого міністерства держбезпеки «ЛНР».
Також в Офісі генпрокурора запевнили, що зловмисники отримували дані про розташування українських оборонних обʼєктів, позиції та переміщення військової техніки, зокрема від військовослужбовця ЗСУ.
Наразі організатора групи затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258—3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Уже загинули майже 40 українських військових. 18 квітня під час обстрілу біля Водяного загинув боєць 128 гірсько-штурмової бригади, а 22 квітня загинув військовий від осколкових поранень.
- Бойовики також активно використовують заборонені міни ПОМ-2, скидаючи їх дронами. У середині квітня три такі міни випадково підірвав собака.