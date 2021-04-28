У Києві з 1 травня послаблюють карантин
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Юлія Вебер / «Бабель»
У Києві із суботи, 1 травня, починають послаблювати карантин. Про це на брифінгу заявив мер Віталій Кличко.
Із 1 травня відновлять роботу:
- весь наземний громадський транспорт і метро у звичайному режимі;
- заклади торгівлі;
- торгово-розважальні центри;
- ринки;
- ярмарки;
- заклади громадського харчування;
- спортивні зали та фітнес-центри.
З 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, дитсадках і вишах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Зазначимо, що наразі столиця перебуває у «червоній» карантинній зоні, однак найближчим часом її звідти виведуть. Імовірно, у «жовту».
Перед цим глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях і Києві — ще місяць тому ситуація там була «вкрай важкою».
- Адаптивний карантин в Україні продовжили до 30 червня. Головний санлікар країни Віктор Ляшко 23 квітня повідомив, що із «червоної» зони на цьому тижні вийдуть Київська, Запорізька та Полтавська області, а також Київ.
- Уряд вирішив не змінювати правила карантину на час Великодня і травневих свят. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.