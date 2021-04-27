У США повністю вакцинованим дозволили виходити на вулицю без маски

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У США повністю вакцинованим (тим, хто отримав дві дози вакцини) від коронавірусу дозволили не носити маску на вулиці, за винятком багатолюдних місць.

Про це повідомляє USA Today.

Згідно з оновленими рекомендаціями Центру з контролю за захворюваннями, вакциновані люди можуть знімати маску під час ходьби, бігу, походів або їзди на велосипеді на відкритому повітрі, коли вони перебувають самі або з членами своєї сімʼї. Також дозволяється не надягати маску під час невеликих зборів на відкритому повітрі з повністю вакцинованими особами.

Водночас Центр залишив чинними рекомендації надягати маску в закритих приміщеннях і багатолюдних місцях.