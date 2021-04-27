НАН України: Пік смертності від коронавірусу пройдено

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За даними Національної академії наук (НАН), Україна пройшла пік смертей від коронавірусу.

Про це йдеться в новому огляді НАН.

«Проміжне оновлення даних про загальну смертність дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня, що узгоджується з динамікою зареєстрованих смертей від COVID-19», — заявили в НАН.

На початку квітня спостерігався рекорд — 7 квітня зареєстрували 481 смерть. Тепер же показник впав до 430, а у вихідні — нижче 200.

У НАН також зазначають стабільне добове зменшення кількості нових хворих. За минулий тиждень (з 21 до 27 квітня) показник впав на 14%.