«Укрзалізниця» відновила рух поїздів майже в усіх областях України. Карантинні обмеження діють лише в одному регіоні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Videvo
«Укрзалізниця» відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення на всій території України, яке було обмежене через карантин, окрім Житомирської області.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
В «Укрзалізниці» уточнили, що на Житомирщині поки що заборонено висадку та посадку пасажирів.
«Укрзалізниця» суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників «Укрзалізниці», — додали у компанії.
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