Кремль: Путін готовий розмовляти із Зеленським, але не про Донбас

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kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін готовий провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, але виключно на тему двосторонніх відносин.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

«Абсолютно чітко було викладено президентом його ставлення до ініціативи. Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися, виходячи з цілей пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України», — пояснив він.

Також Пєсков зазначив, що адміністрація Путіна постійно перебуває на контакті з Офісом президента України. За це відповідає заступник голови адміністрації та куратор Донбасу з Кремля Дмитро Козак.

Він розповів, що місце зустрічі ще не обговорювали, а в Москві альтернативний варіант не пропонували.

«Чесно кажучи, якщо ми правильно зрозуміли, президент України говорив саме про те, що Донбас треба обговорювати і для цього потрібна зустріч. Тому в будь-якому випадку потрібно прояснити ще багато деталей», — підкреслив Пєсков.