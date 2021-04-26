Президенту Чехії Земану загрожує звинувачення в держзраді через слова про вибухи у Врбетіце

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Президенту Чехії Мілошу Земану можуть висунути обвинувачення в державній зраді, оскільки він у своєму виступі міг розповісти конфіденційні матеріали справи про вибухи на складі у Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє Novinky з посиланням на голову Сенату Чехії Мілоша Вистрчіла.

«Я припускаю, що ми щонайменше розглянемо можливість подачі конституційної скарги про державну зраду. Але насамперед потрібно зібрати необхідну інформацію і вислухати думку експертів з приводу ситуації, яка виникла», — сказав Вистрчіл.

За даними видання, Земан розкрив версії слідства, серед яких була не тільки версія про причетність ГРУ Росії до вибухів, але й про службову недбалість.

У партії ТОР 09 підтвердили, що розглядають можливість подачі конституційного позову проти президента. Там вважають, що Земан просуває інтереси іноземної держави на шкоду національним інтересам.

«Кроки, зроблені президентом Республіки в останні дні, показують, що президент діє не в інтересах Чеської Республіки. Ці кроки більше не можна залишати поза увагою», — йдеться в заяві.

Тим часом The Insider пише, що Земан у своїй промові однозначно не спростовував причетність ГРУ до вибухів, як про це писали російські ЗМІ.

«Я можу сказати, що в доповіді йдеться, що немає ніяких доказів або свідчень того, що ці два агенти [офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга] перебували в районі Врбетіце. Зрештою, коли другий обʼєкт був обстежений безпосередньо перед його вибухом, ніякої вибухової системи в ньому виявлено не було. Однак це не означає, що підозри в їхньої причетності несерйозні. По-перше, ми повинні запитати, що вони взагалі тут робили. По-друге, той факт, що їхня участь не була доведена, не означає, що вони не були в районі Врбетіце. Поліцейське розслідування працює з гіпотезою, що це міг зробити один зі співвласників IMEX [орендар складу]. З іншого боку, ми працюємо з двома версіями: вибух стався через неправильне поводження з вибуховим матеріалом; друга — це була акція іноземної розвідки», — говорив Земан.