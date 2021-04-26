Справа «Оптимумспецдеталі»: САП скерувала до суду обвинувальний акт проти Гладковського-молодшого

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обвинувальний акт щодо сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігоря.

Про це повідомляють пресслужби САП і Національного антикорупційного бюро.

Відомства не називають прізвище підозрюваного, але низка фактів і ЗМІ вказують саме на Гладковського-молодшого. Його підозрюють в отриманні хабаря у 950 тисяч гривень за вплив на прийняття рішення гендиректором ДК «Укрспецекспорт». Йдеться про корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам «Укроборонпрому» з використанням «Оптимумспецдеталі».

За даними слідства, в 2016 році Гладковського залучили до схеми поставок комплектуючих для військової техніки з ухиленням від сплати податків з таких операцій, яку створили знайомі Гладковського Андрій Рогоза і Віталій Жуков. Вони фактично керували компанією «Оптимумспецдеталь» і звернулися до Гладковського, батько якого тоді обіймав посади в РНБО, щоб той вплинув на прийняття гендиректором «Укрспецекспорту» рішення про надання безпроцентної поворотної допомоги на 7 млн ​​грн Житомирському бронетанковому заводу.

«Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні звʼязки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ЖБТЗ, а потім на рахунки «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 гривень. Після легалізації отриманих коштів, особа за свої «послуги» отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тисяч грн», — заявили в прокуратурі.

Гладковського звинувачують у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК).