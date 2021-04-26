Дело «Оптимумспецдетали»: САП направила в суд обвинительный акт против Гладковского-младшего

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт в отношении сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря.
Об этом сообщают пресс-службы САП и Национального антикоррупционного бюро.
Ведомства не называют фамилию подозреваемого, но ряд фактов и СМИ указывают именно на Гладковского-младшего. Его подозревают в получении взятки в 950 тысяч гривен за влияние на принятие решения гендиректором ГК «Укрспецэкспорт». Речь идет о коррупционной схеме по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям «Укроборонпрома» с использованием «Оптимумспецдеталь».
По данным следствия, в 2016 году Гладковского привлекли к схеме поставок комплектующих для военной техники с уклонением от уплаты налогов с таких операций, которую создали знакомые Гладковского Андрей Рогоза и Виталий Жуков. Они фактически управляли компанией «Оптимумспецдеталь» и обратились к Гладковскому, отец которого тогда занимал должность в СНБО, чтобы тот повлиял на принятие гендиректором «Укрспецэкспорта» решения о предоставлении беспроцентной возвратной помощи на 7 млн грн Житомирскому бронетанковому заводу.
«Результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ЖБТЗ, а затем на счета «Оптимумспецдеталь» в сумме 7 100 196 гривен. После легализации полученных средств, лицо за свои услуги получило неправомерную выгоду, эквивалентную 950 тысячам гривен», — заявили в прокуратуре.
Гладковского обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК).
- В феврале прошлого года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, согласно которому сын экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского является одним из организаторов схем хищения в оборонном комплексе.
- Согласно расследованию, оборонные заводы закупали для техники детали из России, а запчасти завозились контрабандой без проверки качества. Контрабанду отмывали через фирмы, которые контролировали лица, приближенные к «Укроборонпрому». К схеме также причастны владелец фирмы «Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза и его бизнес-партнер Виталий Жуков.
- В конце декабря 2020 года НАБУ завершило расследование против сына Гладковского.
- 22 апреля 2021 года НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, а 26 апреля ему вручили подозрение.