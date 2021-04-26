Дело «Оптимумспецдетали»: САП направила в суд обвинительный акт против Гладковского-младшего

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт в отношении сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря.

Об этом сообщают пресс-службы САП и Национального антикоррупционного бюро.

Ведомства не называют фамилию подозреваемого, но ряд фактов и СМИ указывают именно на Гладковского-младшего. Его подозревают в получении взятки в 950 тысяч гривен за влияние на принятие решения гендиректором ГК «Укрспецэкспорт». Речь идет о коррупционной схеме по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям «Укроборонпрома» с использованием «Оптимумспецдеталь».

По данным следствия, в 2016 году Гладковского привлекли к схеме поставок комплектующих для военной техники с уклонением от уплаты налогов с таких операций, которую создали знакомые Гладковского Андрей Рогоза и Виталий Жуков. Они фактически управляли компанией «Оптимумспецдеталь» и обратились к Гладковскому, отец которого тогда занимал должность в СНБО, чтобы тот повлиял на принятие гендиректором «Укрспецэкспорта» решения о предоставлении беспроцентной возвратной помощи на 7 млн ​​грн Житомирскому бронетанковому заводу.