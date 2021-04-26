Європейський Союз подав позов проти AstraZeneca через затримки постачання вакцини. У компанії «шкодують»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Європейська комісія заявила у понеділок, 26 квітня, що подала в суд на фармацевтичну компанію AstraZeneca за порушення контракту після ряду затримок з постачанням вакцини від COVID-19. Про це на пресконференції заявив представник комісії, цитує Deutsche Welle.
Судовий процес почали у пʼятницю, 23 квітня. Його підтримали всі 27 країн-членів блоку.
«Деякі умови контракту не були дотримані, і компанія не змогла розробити надійну стратегію для забезпечення своєчасної доставки доз», — пояснив представник.
Зазначимо, що у ЄС був контракт з компанією AstraZeneca, за яким вона зобовʼязувався докладати усіх зусиль, аби доставити блоку 180 мільйонів доз вакцини у другому кварталі цього року. Це в цілому складе 300 мільйонів доз у період з грудня 2020 року по червень 2021 року. Однак у заяві від 12 березня AstraZeneca заявила, що буде докладати зусиль, аби доставити тільки одну третину від цього. Зараз же ЄС намагається компенсувати дефіцит поставок, замовляючи більше у інших виробників. Наприклад, дозамовив 100 мільйонів доз у Pfizer.
Пізніше компанія у своїй заяві зазначила, що «шкодує» через рішення ЄС почати судову тяганину.
«Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд позбавлений підстав, і ми вітаємо можливість вирішити якомога швидше дані розбіжності», — підкреслили в компанії.
AstraZeneca зазначила, що відповідно до своїх прогнозів, до кінця квітня вона поставить майже 50 млн доз вакцини у європейські країни. Більш того, компанія запевнила, що повністю дотримувалася угоди про попередню закупівлю, яку уклала з єврокомісією.
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