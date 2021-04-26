Кіпр з 10 травня дозволяє вакцинованим туристам вʼїжджати без обмежень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Andreas Psaltis / Unsplash
З 10 травня Кіпр відкривається для всіх іноземних туристів, які завершили вакцинацію — тобто отримали дві дози препарату. Тепер їм не потрібне ані тестування, ані карантин по прильоту.
Про це повідомляє Cyprus News Agency з посиланням на міністра туризму Савваса Пердіоса.
«Ми повідомимо наших партнерів приблизно у 65 країнах, що з 10 травня ми допоможемо мандрівникам, які завершили свою програму вакцинації, прибути на Кіпр без негативного тесту на COVID і без карантину, навіть якщо вони будуть контактувати з підтвердженим випадком COVID» , — сказав Пердіос.
Протокол про поїздки стосується країн-членів ЄС, країн Європейської економічної зони та країн, що не входять в ЄС, таких як Велика Британія, Канада, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль.
Для всіх інших невакцинованих туристів, зокрема, з України, при вʼїзді до Кіпру потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години, а також зробити його по прильоту на острів.
Зазначимо, що напередодні туристичного сезону на Кіпрі з 26 квітня по 9 травня буде діяти локдаун. Зокрема, комендантська година з 21.00 до 05.00 (виняток тільки для лікарів і працівників критичної сфери.) ТРЦ, школи, тренажерні зали, непродуктові магазини і розважальні заклади будуть закриті. Бари і ресторани зможуть працювати на доставку.
Для відвідування людних місць необхідно буде мати негативні ПЛР-тести, довідку про вакцинацію або підтвердження про те, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх трьох місяців. Обмеження не будуть діяти тільки у великодню неділю. На час локдауну туристів не пускатимуть до країни.
- З 1 квітня Кіпр відкрив кордони для туристів, з 1 травня їх відкриває і Болгарія.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.
- З 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.