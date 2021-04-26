Румунія вирішила видворити російського дипломата
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Румунія оголосила персоною нон грата заступника військового аташе в посольстві Росії в Бухаресті Олексія Гришаєва.
Про це повідомили у пресслужбі румунського Міністерства закордонних справ.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що діяльність російського дипломата суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
МЗС вже викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна — йому повідомили про ухвалене румунською владою рішення.
- Нагадаємо, 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші держави.
- У Росії тим часом заявили, що почали формувати список «недружніх держав». У нього точно потраплять США, які раніше ввели проти Москви нові санкції та вислають з країни 10 російських дипломатів.