Румунія вирішила видворити російського дипломата

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Румунія оголосила персоною нон грата заступника військового аташе в посольстві Росії в Бухаресті Олексія Гришаєва.

Про це повідомили у пресслужбі румунського Міністерства закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що діяльність російського дипломата суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

МЗС вже викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна — йому повідомили про ухвалене румунською владою рішення.