Вертоліт NASA на Марсі встановив рекорд швидкості та відстані
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images
Вертоліт NASA на Марсі здійснив вже третій дослідницький політ. Він встановив рекорди зі швидкості та відстані.
Про це пише NASA.
Там зазначили, що вертоліт навіть перевищив показники, які демонстрував на Землі. Він подолав відстань у 50 метрів зі швидкістю 2 м/с.
Водночас висота його польоту становила 5 метрів над поверхнею Червоної планети — так само, як і минулого разу. Четвертий політ планується через декілька днів.
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