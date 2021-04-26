Вертолет NASA на Марсе установил рекорд скорости и расстояния

Вертолет NASA на Марсе совершил уже третий исследовательский полет. Он установил рекорды по скорости и расстоянию.
Об этом пишет NASA.
Там отметили, что вертолет даже превысил показатели, которые демонстрировал на Земле. Он преодолел расстояние в 50 метров со скоростью 2 м/с.
В то же время высота его полета была 5 метров над поверхностью Красной планеты — так же, как и в прошлый раз. Четвертый полет планируется через несколько дней.
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit.
- 25 февраля Perseverance прислал на Землю панорамное фото Красной планеты. Позже стало известно, что работу Perseverance обеспечивает устаревший процессор родом из 90-х. Это объясняется условиями марсианской атмосферы.
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- Perseverance сделал фотографию вертолета Ingenuity, который высадил на поверхность планеты для испытаний полетов. На фото увидели странную дугу, напоминающую радугу. Этот феномен стал темой оживленных дискуссий.