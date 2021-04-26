Вертолет NASA на Марсе установил рекорд скорости и расстояния

Вертолет NASA на Марсе совершил уже третий исследовательский полет. Он установил рекорды по скорости и расстоянию.

Об этом пишет NASA.

Там отметили, что вертолет даже превысил показатели, которые демонстрировал на Земле. Он преодолел расстояние в 50 метров со скоростью 2 м/с.

В то же время высота его полета была 5 метров над поверхностью Красной планеты — так же, как и в прошлый раз. Четвертый полет планируется через несколько дней.