Росія закрила три ділянки Чорного моря до кінця жовтня

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Vlad Lisovskiy / Unsplash

Росія з 24 квітня до 31 жовтня закриває три ділянки на Чорному морі. РФ забороняє в них прохід іноземним військовим і державним кораблям.

Про це повідомляє DW.

Про закриття Міноборони РФ оголосило ще 16 квітня, чим спровокувало протести з боку України і міжнародної спільноти.

Закрито витягнуту ділянку акваторії уздовж узбережжя Криму, приблизно від селища Кача до Гурзуфу, прямокутну ділянку біля берегів Керченського півострова і невелику ділянку біля західного краю Криму.

Керченську протоку і підходи до неї залишили вільними для комерційного судноплавства. Українським військовим кораблям в Азовське море буде пройти складно. Імовірно, без проблем супроводжувати торгові кораблі вони не зможуть.

Російська сторона не уточнює, з якої причини закрила зони.