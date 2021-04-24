Росія закрила три ділянки Чорного моря до кінця жовтня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Vlad Lisovskiy / Unsplash
Росія з 24 квітня до 31 жовтня закриває три ділянки на Чорному морі. РФ забороняє в них прохід іноземним військовим і державним кораблям.
Про це повідомляє DW.
Про закриття Міноборони РФ оголосило ще 16 квітня, чим спровокувало протести з боку України і міжнародної спільноти.
Закрито витягнуту ділянку акваторії уздовж узбережжя Криму, приблизно від селища Кача до Гурзуфу, прямокутну ділянку біля берегів Керченського півострова і невелику ділянку біля західного краю Криму.
Керченську протоку і підходи до неї залишили вільними для комерційного судноплавства. Українським військовим кораблям в Азовське море буде пройти складно. Імовірно, без проблем супроводжувати торгові кораблі вони не зможуть.
Російська сторона не уточнює, з якої причини закрила зони.
- 15 квітня пʼять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійські катери України. Інцидент стався біля Керченської протоки — катери супроводжували комерційні кораблі. Росіяни пішли після попередження про застосування зброї.
- Того ж дня стало відомо, що РФ, прикриваючись військовими навчаннями, з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн, крім комерційних суден. МЗС України висловило протест і вимагає скасувати рішення. США та НАТО засудили РФ за цей крок.
- 22 квітня ФСБ заявила про затримання українського риболовецького судна «за незаконний видобуток риби». Моряки повернулися в Миколаївську область.