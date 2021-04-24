Росіян звільнять із посольств «недружніх держав». Путін підписав указ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує можливість найму на роботу громадян РФ у дипломатичні місії «недружніх держав».
Відповідний указ опублікований на сайті Кремля.
Список недружніх держав визначатиме уряд РФ. До нього точно увійдуть США та низка країн Європи, які висилали російських дипломатів і вводили санкції.
Указ Путіна дозволяє уряду визначати, скільки людей, які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в його дипломатичних представництвах на території РФ. При цьому дія указу не поширюється на акредитованих дипломатів.
Багато іноземних посольств і консульств у Росії часто винаймають серед росіян технічний персонал, щоб не займати квоту дипломатичних працівників.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори у США. В МЗС Росії погрожували розплатою.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, у тому числі дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші.