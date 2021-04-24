Росіян звільнять із посольств «недружніх держав». Путін підписав указ

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує можливість найму на роботу громадян РФ у дипломатичні місії «недружніх держав».

Відповідний указ опублікований на сайті Кремля.

Список недружніх держав визначатиме уряд РФ. До нього точно увійдуть США та низка країн Європи, які висилали російських дипломатів і вводили санкції.

Указ Путіна дозволяє уряду визначати, скільки людей, які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в його дипломатичних представництвах на території РФ. При цьому дія указу не поширюється на акредитованих дипломатів.

Багато іноземних посольств і консульств у Росії часто винаймають серед росіян технічний персонал, щоб не займати квоту дипломатичних працівників.