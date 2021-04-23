Віцепрем’єр Резніков заявив, що Путін своєю пропозицією Зеленському визнав «ЛДНР» і вивів Росію з Мінських угод

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Пресслужба президента Російської Федерації

Віцепрем’єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що президент Росії Володимир Путін визнав «ЛДНР» та фактично вивів РФ з Мінських домовленостей.

Про це він заявив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».

«Згідно з міжнародним правом, пропозиція, яку ми почули з вуст президента Росії є офіційним визнанням двох квазіутворень окупаційного режиму з відповідними назвами «ДНР» і «ЛНР». Це, по суті, вихід з Мінських угод, тому що в Мінських угодах немає такого поняття. Там є поняття ОРДЛО України. Це важливо проаналізувати і в «нормандському форматі», і в ОБСЄ», — заявив Резніков.

Водночас в українській делегації у ТКГ відреагували на пропозицію куратора Донбасу з Кремля Дмитра Козака зустрітися у «нормандському форматі» на Донбасі разом із бойовиками «ЛДНР». Речник делегації Олексій Арестович підкреслив, що Україна не буде зустрічатися з бойовиками.

«Українська сторона не згодна на такі умови. Ми готові зустрічатися з Росією, Німеччиною і Францією в будь-якій точці Донбасу, в тому числі на лінії розмежування. Але не з «ЛДНР», — пояснив він.

Заступник глави Адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що РФ пропонує політичним радникам країн «нормандського формату» до 27 квітня обговорити перемир’я на Донбасі. Він також пропонує представникам Франції, Німеччини і України провести зустріч безпосередньо на Донбасі — за участю бойовиків «ДНР» і «ЛНР».