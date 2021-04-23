Кабмін встановив розмір компенсацій у разі смерті або інвалідності після вакцинації

Новини

Tim Reckmann / Flickr

Кабінет міністрів встановив розмір компенсацій за смерть або отримання групи інвалідності після вакцинації від коронавірусу.

Відповідну постанову опублікували на сайті уряду.

Згідно з документом, якщо людина помре через вакцинацію від коронавірусу, то членам її родини, батькам чи утриманцям заплатять понад 1,7 мільйона гривень.

Також виплати встановлені за отримання групи інвалідності через вакцинацію:

За І групу — 908 тисяч гривень;

За ІІ групу — 794,5 тисячі гривень;

За ІІІ групу — 681 тисяча гривень.

Водночас зазначається, що зв’язок вакцинації з інвалідністю або смертю буде встановлювати спеціальне імунологічне розслідування.