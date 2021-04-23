Кабмін встановив розмір компенсацій у разі смерті або інвалідності після вакцинації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
Кабінет міністрів встановив розмір компенсацій за смерть або отримання групи інвалідності після вакцинації від коронавірусу.
Відповідну постанову опублікували на сайті уряду.
Згідно з документом, якщо людина помре через вакцинацію від коронавірусу, то членам її родини, батькам чи утриманцям заплатять понад 1,7 мільйона гривень.
Також виплати встановлені за отримання групи інвалідності через вакцинацію:
- За І групу — 908 тисяч гривень;
- За ІІ групу — 794,5 тисячі гривень;
- За ІІІ групу — 681 тисяча гривень.
Водночас зазначається, що зв’язок вакцинації з інвалідністю або смертю буде встановлювати спеціальне імунологічне розслідування.
- Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року мають зробити 47 мільйонів щеплень.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого країна отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca, а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer.