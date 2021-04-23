1 зі 100 тисяч. Європейський регулятор назвав імовірність ризику тромбозу у щеплених вакциною AstraZeneca
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
JENS SCHLUETER / Contributor
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca.
Як зазначено в новому звіті EMA, важкий побічний ефект (тромбоз) може виникнути в однієї людини зі 100 тисяч вакцинованих.
«Найбільш часті побічні ефекти зазвичай легкі або помірні та минають за кілька днів. Найбільш серйозні побічні ефекти — це дуже рідкісні випадки тромбозу з низьким вмістом тромбоцитів» — сказано у звіті.
Крім цього, комітет EMA рекомендував вводити вакцину АstraZeneca другою дозою через 4—12 тижнів після першої відповідно до інформації про препарат. Ризик утворення тромбів після другої дози не доведений. Принаймні, в EMA станом на зараз немає даних, щоб змінювати поточні рекомендації із застосування вакцини.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- 14 квітня Данія стала першою країною, яка повністю припинила використовувати вакцину AstraZeneca.
- Багато інших країн після заяви європейського регулятора відновили використання вакцини, але для людей від 60 років. Для старшої вікової категорії ризики практично відсутні.
- 23 квітня Україна в рамках COVAX отримала ще 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca.