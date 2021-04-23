Обшуки в бізнес-центрі Millenium: Коломойський запевняє, що не має там офісу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Дівєєв Сергій / УНІАН
Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що не отримував офіційні звернення від правоохоронців щодо обшуку в київському бізнес-центрі Millenium.
Про це після телефонної розмови з ним повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.
«Нічого не отримував. Жодних сигналів або запитів. Я у Дніпрі. Дивлюся кіно», — розповів Коломойський.
Також бізнесмен запевнив, що не знає, з яких причин проводять обшуки, і заперечив інформацію, що має офіс у цьому бізнес-центрі.
«Офісу в мене там немає», — сказав він.
За словами Михайла Ткача, обшуки тривали 5 годин.
«Протягом цього часу співробітники СБУ обходили поверхи бізнес-центру», — зазначив журналіст.
Як пише у своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко, Коломойський заздалегідь знав, що в бізнес-центрі проведуть обшуки.
«Коломойський знав про це — вони готувалися три тижні, санкцію суд дав з 6 або 8-го разу», — зазначив він.
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