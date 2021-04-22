На засіданні «слуги народу» заслухали пояснення Тищенка про вечірку для дружини. Домовились, що той заплатить штраф
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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УНІАН
Фракція «Слуга народу» на засіданні заслухала пояснення нардепа Миколи Тищенка щодо його вечірки на честь дня народження дружини. Домовились, що він заплатить штраф і придбає за свої кошти щось для військових на Донбасі.
Про це «Бабелю» розповіло джерело у фракції.
Засідання «слуг» тривало у Zoom, а модерував розмову нардеп Андрій Герус.
«Він вибачився, повторив, що зняв номер у Fairmont, що любить дружину і поважає президента», — розповіло джерело.
За Тищенка вступилися деякі депутати — «склалося враження, що фракція загалом його підтримує». Сам же нардеп поскаржився, що у нього багато недоброзичливців серед київських мажоритарників і колишніх журналістів олігарха Ігоря Коломойського. Тищенко також попросив підтримати його на Закарпатті, де його нещодавно призначили головою місцевого осередку партії «Слуга народу».
- У Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. 18 квітня стало відомо, що Микола Тищенко влаштував вечірку в готелі в центрі Києва, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а Тищенко заявив, що «святкування в готельних номерах не заборонено». При цьому його помічник у день вечірки стверджував, що нардеп вдома.