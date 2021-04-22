Опитування UNICEF: Понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу, але половина з них — лише якщо дозволять обрати препарат
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
Понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу, але 31% з них — лише, якщо їм дозволять обрати препарат.
Про це йдеться в опитуванні фонду UNICEF.
Водночас 34% українців відповіли, що вакцинуватися від цієї хвороби не будуть. Люди, старші за 60 років, більше готові вакцинуватися, аніж молодь.
Загалом 22% опитаних зазначили, що вже перехворіли коронавірусом. Також 43% українців повідомили, що серед їхніх знайомих та родичів є люди, які внаслідок хвороби отримали ускладнення або серйозні наслідки для здоров’я.
Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (дзвінки на мобільні телефони тривалістю до 15 хв). Було опитано 2 027 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.