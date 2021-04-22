Опитування UNICEF: Понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу, але половина з них — лише якщо дозволять обрати препарат

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу, але 31% з них — лише, якщо їм дозволять обрати препарат.

Про це йдеться в опитуванні фонду UNICEF.

Водночас 34% українців відповіли, що вакцинуватися від цієї хвороби не будуть. Люди, старші за 60 років, більше готові вакцинуватися, аніж молодь.

Загалом 22% опитаних зазначили, що вже перехворіли коронавірусом. Також 43% українців повідомили, що серед їхніх знайомих та родичів є люди, які внаслідок хвороби отримали ускладнення або серйозні наслідки для здоров’я.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (дзвінки на мобільні телефони тривалістю до 15 хв). Було опитано 2 027 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.