Санлікар Ляшко: В Україні роботодавцям дозволили замовляти бригаду для вакцинації працівників

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Компанії, підприємства та організації тепер можуть замовляти бригади вакцинації для групового щеплення працівників від коронавірусу, якщо в колективі більше 50 бажаючих отримати щеплення.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Для вакцинації працівників необхідно буде записатися в чергу, залишивши заявку на колективну вакцинацію через контакт-центр за телефоном 0 800 60 20 19.

Компанія повинна буде визначити відповідальну контактну особу, скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися, забезпечити приміщення для вакцинації і медспостереження після неї (згідно з вимогами МОЗ), а також забезпечити дотримання санітарних норм і наявність засобів захисту.

«Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство», — заявив Ляшко.

При цьому він зазначив, що в день одна бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.