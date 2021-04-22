Росія почала військові навчання в Криму. В них беруть участь 10 тисяч військових й понад тисячу одиниць техніки

Новини

Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

В окупованому Росією Криму почалися військові навчання, в яких беруть участь понад 10 тисяч військових.

Про це повідомляє «Медуза».

Крім військових, в навчаннях бере участь 1 200 одиниць озброєння і військової техніки, а також понад 40 бойових кораблів. На навчання прибув міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

У Міноборони Росії пояснюють, що 22 квітня в Криму на полігоні «Опук» в рамках раптової перевірки боєготовності пройде основний етап навчань сил Південного військового округу і Повітряно-десантних військ. До навчань залучені зʼєднання Чорноморського флоту і Каспійської флотилії ВМФ Росії.

Також у Міноборони РФ додали, що під час навчань фрегати Чорноморського флоту «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен» надали вогневу підтримку морському десанту, який висаджувався на узбережжі Криму.

«Коригування вогню корабельної артилерії забезпечили розрахунки безпілотних літальних апаратів, запущених з палуби фрегатів», — повідомили в Міноборони.