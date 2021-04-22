Росія почала військові навчання в Криму. В них беруть участь 10 тисяч військових й понад тисячу одиниць техніки
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
В окупованому Росією Криму почалися військові навчання, в яких беруть участь понад 10 тисяч військових.
Про це повідомляє «Медуза».
Крім військових, в навчаннях бере участь 1 200 одиниць озброєння і військової техніки, а також понад 40 бойових кораблів. На навчання прибув міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
У Міноборони Росії пояснюють, що 22 квітня в Криму на полігоні «Опук» в рамках раптової перевірки боєготовності пройде основний етап навчань сил Південного військового округу і Повітряно-десантних військ. До навчань залучені зʼєднання Чорноморського флоту і Каспійської флотилії ВМФ Росії.
Також у Міноборони РФ додали, що під час навчань фрегати Чорноморського флоту «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен» надали вогневу підтримку морському десанту, який висаджувався на узбережжі Криму.
«Коригування вогню корабельної артилерії забезпечили розрахунки безпілотних літальних апаратів, запущених з палуби фрегатів», — повідомили в Міноборони.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. РФ стягує до кордонів велику кількість техніки і солдатів. Українська армія у відповідь підсилює кордон, у тому числі за рахунок територіальної оборони. Кремль запевняє, що «не несе загрози». При цьому в РФ почали перевірку боєготовності всіх військ — буде понад 4 тисячі навчань.
- Північноатлантичний альянс запевняє Україну у своїй підтримці. США також обіцяють підтримку Україні у разі вторгнення.