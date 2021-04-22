На Донбасі бойовики обстріляли ЗСУ — загинув один український військовий

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Степанов Анатолій / УНІАН

У четвер, 22 квітня, російські найманці вкотре обстріляли позиції українських військових, унаслідок чого один боєць отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Про це територіальне управління «Північ» повідомило у Facebook.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

В управління наголосили, що дії російських окупантів знов підтвердили, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню.

Нагадаємо, 20 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українським військовослужбовцям наказали не відповідати на провокації бойовиків.