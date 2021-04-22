«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів у напрямку Чернівецької області

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Із четверга, 22 квітня, «Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїздів до Чернівецької області, адже регіон виключили з «червоної» зони. Про це компанія повідомила у Facebook.

Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито:

№ 7/8 Київ — Чернівці — Київ

№ 117/118 Київ — Чернівці — Київ

№ 135/136 Одеса — Чернівці — Одеса

№ 357/358 Київ — Рахів — Київ

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Нагадаємо, що 21 квітня Чернівецьку область виключили з переліку регіонів «червоної» зони — в області покращилася ситуація з коронавірусом, тепер вона у «жовтій». У цій зоні можна проводити масові заходи, але з обмеженням — одна людина на 4 квадратні метри (раніше було 5), відвідувати заклади освіти можна групами понад 20 осіб. Також дозволили проводити матчі з глядачами на трибунах (не більше за 50%), а закладам харчування (кафе, ресторани, бари, їдальні) — працювати до 00:00 (раніше було до 23:00).