«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів у напрямку Чернівецької області
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
Із четверга, 22 квітня, «Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїздів до Чернівецької області, адже регіон виключили з «червоної» зони. Про це компанія повідомила у Facebook.
Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито:
- № 7/8 Київ — Чернівці — Київ
- № 117/118 Київ — Чернівці — Київ
- № 135/136 Одеса — Чернівці — Одеса
- № 357/358 Київ — Рахів — Київ
Нагадаємо, що 21 квітня Чернівецьку область виключили з переліку регіонів «червоної» зони — в області покращилася ситуація з коронавірусом, тепер вона у «жовтій». У цій зоні можна проводити масові заходи, але з обмеженням — одна людина на 4 квадратні метри (раніше було 5), відвідувати заклади освіти можна групами понад 20 осіб. Також дозволили проводити матчі з глядачами на трибунах (не більше за 50%), а закладам харчування (кафе, ресторани, бари, їдальні) — працювати до 00:00 (раніше було до 23:00).
- 10 квітня Прикарпаття та Закарпаття офіційно покинули «червону» карантинну зону та перейшли в «жовту». 15 квітня Міністерство охорони здоровʼя оновило розподіл на зони, перевівши Полтавську область у «червоній» зону.
- У Києві локдаун продовжили на два тижні — до 30 квітня. Школи та дитячі садки залишаються закритими, а громадський транспорт продовжить працювати за спеціальними перепустками (перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури, медиків тощо).