«Нехай відпрацьовує». Глава фракції СН Арахамія розповів, як можна було б «покарати» Тищенка за вечірку в локдаун

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розкритикував поведінку нардепа Миколи Тищенка, який влаштував вечірку для дружини в локдаун, і розповів про те, як його можна було б за це покарати. Про це він заявив в ефірі програми «Шоу № 1» на телеканалі «Україна 24».

Коментуючи вчинок Тищенка, Арахамія зазначив, що «цього не можна робити».

«Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, передбачене законом, і заплатив в бюджет. Далі — щоб він пішов і на таку ж суму або вдвічі більшу купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, таким чином, як він робить, а потім ще у Facebook відмазки пише, — такого не повинно бути», — пояснив Арахамія.

Окремо він зазначив, що поведінку Тищенка та його колеги по фракції Євгена Шевченка, який поїхав до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, обговорять на засіданні фракції у четвер, 22 квітня.