«Нехай відпрацьовує». Глава фракції СН Арахамія розповів, як можна було б «покарати» Тищенка за вечірку в локдаун
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- Ангеліна Шеремет
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розкритикував поведінку нардепа Миколи Тищенка, який влаштував вечірку для дружини в локдаун, і розповів про те, як його можна було б за це покарати. Про це він заявив в ефірі програми «Шоу № 1» на телеканалі «Україна 24».
Коментуючи вчинок Тищенка, Арахамія зазначив, що «цього не можна робити».
«Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, передбачене законом, і заплатив в бюджет. Далі — щоб він пішов і на таку ж суму або вдвічі більшу купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, таким чином, як він робить, а потім ще у Facebook відмазки пише, — такого не повинно бути», — пояснив Арахамія.
Окремо він зазначив, що поведінку Тищенка та його колеги по фракції Євгена Шевченка, який поїхав до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, обговорять на засіданні фракції у четвер, 22 квітня.
- У Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. 18 квітня стало відомо, що Микола Тищенко влаштував гучну вечірку в готелі в центрі Києва, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а Тищенко заявив, що «святкування в готельних номерах не заборонено». При цьому його помічник у день вечірки стверджував, що нардеп вдома.
- 20 квітня нардеп фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч із Лукашенком. Зазначимо, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Фракція вже заявила, що вимагатиме від нього пояснень.