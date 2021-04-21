Судді ОАСК поскаржилися у ПАРЄ через закон Зеленського про ліквідацію суду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Судді Окружного адміністративного суду Києва направили листа членам Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи через законопроєкт про ліквідацію суду, який президент Володимир Зеленський вніс до Ради як невідкладний.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Судді акцентують на тому, що порядок ліквідації судів визначає Конституція і Закон про судоустрій і статус суддів. Там зазначено, що ліквідація можлива після ухвали Вищої ради правосуддя, якої поки не було.
«Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі», — сказано в листі.
Судді вважають, що законопроєкт про розпуск Зеленський подав за відсутності визначених законодавством підстав. Судді зазначають, що президент не може звільняти їх таким чином і не може звинувачувати у корупції, оскільки не було жодного відповідного вироку. Всі претензії суддів в основному до процедури ліквідації ОАСК.
- Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. НАБУ підозрює голову суду Павла Вовка і ще шістьох суддів в спробі захоплення влади і створенні злочинної організації. В цілому багато активістів і журналістів не раз звинувачували суддів ОАСК у тотальній корупції та вимагали розпуску суду.
- 3 квітня президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.
- Павло Вовк вважає, що Зеленський «піддався на маніпуляції окремих «активістів» і за сумісництвом агентів іноземного впливу».
- Посли країн G7 підтримали намір Зеленського ліквідувати ОАСК.