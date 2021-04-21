Відповідь на санкції. Росія висилає 10 американських дипломатів

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Michael Parulava / Unsplash

Міністерство закордонних справ Росії оголосило 10 американських дипломатів посольства США в Москві персонами нон грата. Вони повинні залишити РФ протягом місяця — до 21 травня.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Рішення ухвалено як відповідь на «ворожі дії американської сторони» проти російських дипломатів у посольстві та генконсульстві Росії у США. Ноту вручили заступнику американського посла Бартлу Горману.

МЗС обіцяє незабаром здійснити інші кроки у відповідь на «хвилю» антиросійських санкцій.