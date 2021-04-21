Протест під ОП: суд скасував домашній арешт активісту Ратушному
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Стас Юрченко / «Ґрати»
Київський апеляційний суд скасував цілодобовий домашній арешт активісту, лідеру ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному, якого підозрюють у хуліганстві під час акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента.
Про це повідомили нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, який був присутній на суді, і активіст Стерненко.
«Роман Ратушний тепер на волі. Домашній арешт скасовано [...]. Від початку справа щодо протестів на Банковій була виявом ідіотизму та недалекоглядності влади. Особливо з «доказами» у вигляді чорного квадрату», — написав Стерненко.
Як повідомив ще один депутат від «Голосу» Роман Лозинський, на поруки Ратушного зголосилися взяти Юрчишин і Сергій Притула.
- Увечері 20 березня біля Офісу президента пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка та підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло у дверях центрального входу. В ОП збиток оцінили у 2 мільйони гривень.
- У Державному управлінні справами пізніше повідомили, що на ремонт витратять 1,5 мільйона гривень.
- Підозри отримали шестеро активістів, зокрема Роман Ратушний. Одним із доказів його провини стали дві абсолютно темні фотографії, на яких не видно нічого, крім окремих плям світла. Активісти назвали докази «Чорним квадратом Малевича».